Kate Middleton - la battaglia contro il cancro sta diventando sempre più difficile | gli ultimi aggiornamenti

(Di martedì 21 maggio 2024) Prosegue come una leonessa lail tumore, dopo l’annuncio della malattia lo scorso marzo. Era stata proprio la principessa, moglie dell’erede al trono William d’Inghilterra, ad annunciare la sua lottailcon un video che aveva fatto in pochi minuti il giro del mondo. Nelle scorse ore, stando a quanto riportato dai media britannici, è arrivato il primo aggiornamento da parte di Kensington Palace sulla salute di. “Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico”. Sono state le dichiarazioni di un portavoce riprese dalla Bbc. La principessa comunque continua a seguire a distanza le sue attività caritatevoli. In particolare chiede di essere costantemente aggiornata ...