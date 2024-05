Granada CF | Neva - l’ultimo sopravvissuto

(Di martedì 21 maggio 2024) 2024-05-20 17:20:37 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: lI tifosi delhanno salutato con emozione Antonio Puertas e Víctor Díaz, consapevoli che non stavano salutando solo due leggende del club, ma Hanno chiuso un capitolo nella storia del gruppo Nasridi che è già conservato nella memoria come uno dei passaggi più brillanti del suo genere 90 anni di vita. Con l’addio dell’esterno e del capitano del Siviglia, oltre a quello di Vallejo, L’anno prossimo Carlossarà l’ultima traccia di quellache attraversò l’Europa e quello accarezzò la fine del Coppa del Re mostrando segni di estrema competitività. Quello 15 aprile 2012che ora sembra così lontano,si formò fin dall’inizio nel Old Trafford accanto a Rui Silva, Germán Vallejo, ...

Granada-Real Madrid 0-4: Ancelotti vince ancora, blancos trascinati da un grande Brahim Diaz. Doppietta per l'ex Milan - granada-Real Madrid 0-4: Ancelotti vince ancora, blancos trascinati da un grande Brahim Diaz. Doppietta per l'ex Milan - LIGA - Real Madrid già Campione di Spagna, ma la squadra di Ancelotti continua a macinare vittorie, anche se il tecnico reggiano schiera un po' di seconde linee ...

Granada – Real Madrid 0-4 highlights e gol: doppio Brahim, Garcia e Guler per la festa dei Blancos! – VIDEO - granada – Real Madrid 0-4 highlights e gol: doppio Brahim, Garcia e Guler per la festa dei Blancos! – VIDEO - granada - Real Madrid 0-4 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentacinquesima giornata di LaLiga 2023/24.

Granada – Real Madrid 0-4: poker esterno dei Blancos - granada – Real Madrid 0-4: poker esterno dei Blancos - La partita granada - Real Madrid di Sabato 11 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35° giornata de LaLiga ...