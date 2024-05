Bimbo di 9 anni dimesso dall’ospedale | Ha l’influenza La terribile morte per setticemia…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024) Unaquella del piccolo Dylan. Il ragazzino di soli 9è deceduto per l’aggravarsi di una setticemia pochi giorni dopo essere statoda un pronto soccorso in Galles con una sospetta influenza. Secondo l’inchiesta, Dylan originario di Newport, è deceduto il 14 dicembre 2022 per shock settico dovuto alla rottura dell’appendice dopo essere stato portato in ospedale con dolori addominali. Il piccolo il 2 dicembre 2022 ha vomitato e il 6 dicembre gli è stato somministrato del Calpol (un medicinale a base di paracetamolo). Poco dopo ha pranzato “normalmente” per poi lamentarsi di un dolore addominale “lancinante”. Il suo medico di famiglia, preoccupato che soffrisse di appendicite, lo ha fatto subito ricoverare al pronto soccorso del Grange Hospital. Eppure un praticante ha detto che i sintomi di ...