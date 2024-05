Violentata in gita scolastica -3 arresti

(Di lunedì 20 maggio 2024) 16.40 Tre ragazzi di nazionalità francese sono stati arrestati dopo che una ragazza di 19anni ha denunciato di essere statamentre si trovava insulla nave Msc Seaside in navigazione nel Mediterraneo. I tre sono stati fermati nel porto di Genova e condotti in carcere. Devono tutti rispondere dell'accusa di violenza sessuale di gruppo. Gli abusi sessuali sarebbero avvenuti mentre la nave era in navigazione tra Marsiglia e Genova. La ragazza ha denunciato gli abusi appena giunta in porto.

Il camposcuola di terza media trasformato in un un incubo. Una ragazzina di 13 anni di una scuola di Frosinone ha raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale in un albergo di Chianciano Terme, una delle tappe della gita in Toscana che ...

Una studentessa di 13 anni sarebbe stata abusata sessualmente da tre compagni di classe durante una gita scolastica. Adesso a rischiare non solo gli studenti accusati di violenza ma anche gli insegnanti accompagnatori. Come riporta il Messaggero, ...

La gita di fine anno, il momento più bello. Qualche giorno lontano da casa, soli con i compagni di classe. L’ebbrezza di sentirsi liberi e ormai ’grandi’. Prima la visita a Firenze, nei luoghi simbolo della città come il Duomo e gli Uffizi, ...

Alunna in gita scolastica stuprata su nave da crociera a Genova: arresti tre francesi - Alunna in gita scolastica stuprata su nave da crociera a Genova: arresti tre francesi - Un incubo per una studentessa di 19 anni durante quello che doveva essere un'innocente gita scolastica. Tre giovani francesi sono stati arrestati questa mattina al porto di Genova con l'accusa di viol ...

Stuprano ragazza su nave crociera, arrestati tre francesi. La ragazza era in gita scolastica - Stuprano ragazza su nave crociera, arrestati tre francesi. La ragazza era in gita scolastica - Tre uomini di nazionalità francese sono stati arrestati dalla polizia di frontiera del porto di Genova con l'accusa di violenza sessuale di ...

Studentessa 19enne in gita denuncia di essere stata violentata, era su una nave da crociera, arrestati tre francesi - Studentessa 19enne in gita denuncia di essere stata violentata, era su una nave da crociera, arrestati tre francesi - I fatti sono avvenuti a bordo di una nave da crociera, la giovane si è imbarcata a Civitavecchia, è stata attirata in una cabina con una scusa e poi abusata, uno dei violentatori è minorenne ...