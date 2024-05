Cristo Medico Guarigioni e resurrezioni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 19 maggio 2024) Dalla narrazione dell’evangelista Marco (5,25-29) apprendiamo che una donna che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì, nel suo corpo, che era guarita dal male. Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si rivoltò alla folla dicendo: Chi ha toccato le mie vesti? … . Egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse la verità. Ed Egli: Figlia, la tua fede ti ha salvato. Va’ in pace e sii guarita. Ritengo opportuno ...