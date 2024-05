Operaio muore in un cantiere per la fibra ottica

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente sul lavoro, oggi pomeriggio, a Cancello e Arnone, nel Casertano. L’infortunio è avvenuto in unper la: vittima il sessantaduenne Raffaele Boemio, originario di Afragola e dipendente della ditta Dap di Nola. Per cause in corso di accertamento, l’uomo è finito in una impastatrice del cemento. La salma è stata sequestrata per l’autopsia. Indagano i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, Boemio era prossima alla pensione, traguardo che avrebbe raggiunto solo tra qualche mese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

