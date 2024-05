Mignano Monte Lungo prossima tappa di Alla scoperta del Cammino di San Francesco Caracciolo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 16 maggio 2024). Sabato 18 maggio “deldi San” arriva ae ricorda la figura di Ettore Fieramosca. La manifestazione che mette in rete le eccellenze e le tradizioni di sei comuni del Casertano, tra religiosità e beni culturali, agroalimentari e paesaggistici, per un turismo sostenibile, fain questa località, che si trova sulla direttrice dell’ultimo viaggio del santo patrono dei cuochi, per dare vita a un’immersione nel tempo del condottiero, conte di, che guidò la disfida di Barletta. Il castello di Fieramosca è al centro di questo viaggio sul ...