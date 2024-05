Denuncia choc di una 21enne | Mi hanno violentata in 5 - non so che ci faccio qui

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un’altra brutta storia di violenza sessuale: una ragazza, di origini sudamericane, hato di essere statada 5 uomini la scorsa notte a Milano in un locale. È stata notata questa mattina verso le 8:00 da un agente della stazione della metropolitana M3 Maciachini, al quale ha raccontato di essere statada più persone, 5 per la precisione, anche se ha avuto difficoltà a ricordare cosa fosse effettivamente successo. LaLa ragazza, come ha spiegato la Questura, ha raccontato di aver trascorso la serata in una discoteca di Corso Como e di essere stata aggredita da diverse persone, probabilmente 5. Tuttavia ci sono molti vuoti di memoria, ad esempio non ricorda come abbia fatto ad arrivare in piazzale Maciachini. Un agente della stazione dell’Agenzia ...

Un agente di stazione dell'Atm ha notato una 21enne vagare alla fermata Maciachini a Milano in stato confusionale. Soccorsa, la ragazza ha denuncia to di essere stata violentata da più persone dopo aver tras corso la serata in una discoteca di corso Como.

"Aiuto, ho subito una violenza sessuale". Ha fermato gli agenti della sicurezza nella fermata della metropolitana Maciachini, attorno alle 7.45 di mercoledì. Da lì, è scattata la denuncia e l'iter previsto per le vittime di stupro.

Una ragazza ha denuncia to di aver subito una violenza sessuale, la scorsa notte, a Milano. La giovane ha dato l'allarme ma non ricorda la maggior parte dei particolari sull'accaduto.

