Orsato - spiazza tutti | la decisione sulla carriera dopo Euro 2024

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il MediaDay degli arbitri diporta con sè una notizia importante che riguarda da vicino l’Italia: l’arbitro Danieleha ufficializzato la fine della suai prossimipei. “Per me è sempre un’emozione e un orgoglio rappresentare gli arbitri italiani, è un’enorme responsabilità. Siamo più una famiglia che una squadra, perciò è stato davvero emozionante“, ha dichiaratoche poi, a precisa domandafine della suapost, ha risposto: “sì, si chiude un’esperienza bellissima e ne sono orgoglioso, sia per me che per la mia famiglia“.ha ringraziato: “i tecnici che in questi anni hanno accompagnato la mia ...