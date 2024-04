Terna arbitrale tutta rosa per Inter-Torino - è la prima volta in serie A

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 aprile 2024) AGI -, il 'lunch time' di domenica in cui sara' festeggiato lo scudetto dei nerazzurri, entrera' nella storia come lapartita diA arbitrata da unaal femminile. La 33enne livornese Maria Sole Ferrieri Caputi sara' infatti affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Per questae' un'altra '' dopo quella inB del 26 dicembre 2022, quando diressero Frosinone-na, e quella in Coppa Italia del gennaio 2023 per l'ottavo di finale tra Napoli e Cremonese. Ferrieri Caputi, laureata in Sociologia e ricerca sociale, arbitra tra i professionisti dalla stagione 2020/2021. Nell'ottobre 2022 con Sassuolo-Salernitana e' diventata ...