Sesso con una 13enne - condannato a 2 anni Voleva che mettesse il velo

Sono definitive le condanne a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi di carcere per gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino. E’ quanto deciso dalla Cassazione nell’ambito del processo per l’attentato alla ex caserma allievi Carabinieri di Fossano del 2006. L’attentato, avvenuto il 2 giugno, solo per ...

Continua a leggere>>