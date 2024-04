Quello che mi è successo all’orecchio mentre dormivo mi porta a suggerire coprirlo con una sciarpa di notte | la storia a lieto fine di Alexandra è virale su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Lei si chiamaSedlak e un suo video suè diventatocon oltre 5 milioni di views. Che cosa racconta la creator? Di una sua fobia che pensava fosse diventata realtà. “Credo che dovreste valutare di coprirvi le orecchie di– inizia a raccontare, chiaramente spaventata dalla sua esperienza – non so come, provate con una. E non sto dicendo che dovreste farlo per i rumori”. Ma cosa èa Sedlak che l’hata ad avere così paura? “Una sera sono andata a letto, mi sono svegliata al mattino e non riuscivo a sentire da un orecchio. Ovviamente sono andata nel panico perché soffro di ipocondria e mi sono ritrovata in una spirale di paura. Ero certa che fosse un insetto“. La ragazza racconta di essere andata da un otorino e di aver ...