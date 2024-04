(Di giovedì 25 aprile 2024) Quattro ore davanti alla fabbrica Convertini, dove venerdì scorso ha perso la vita il giovaneMohamed Hamed, operaio di 23 anni, origini egiziane, rimasto stritolato da una macchina sminuzzatrice su cui stava lavorando. I sindacati hanno indetto per ieri mattina undi solidarietà, partecipando con le sigle Cgil Milano, Fit Cisl, Uil Trasporti, Fiom-Cgil Milano, Fiadel, Uilm e Fim-Cisl Milano Metropoli. Assenti ali lavoratori della fabbrica Convertini, specializzata nel trattamento e separazione dei rifiuti. Anche il Comune ha voluto presenziare "per manifestare solidarietà ai lavoratori", hanno spiegato dall’Amministrazione. "Teniamo a esprimere la nostra vicinanza alla famiglia diMohamed – dichiara Emanuela Morosi di Fiom-Cgil Milano –. Chiederemo un ...

Presidio per hassan khalid: "Incontro in prefettura su sicurezza e subappalti" - I sindacati: vicini alla famiglia del 23enne stritolato dal compattatore a Cusago "Spesso i lavoratori subiscono le conseguenze della competizione al ribasso".ilgiorno

Operaio morto stritolato a Cusago, un presidio per hassan e per la sicurezza sul lavoro - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Cusago, operaio di 23 anni muore stritolato dallo sminuzzatore di rifiuti davanti ai colleghi - La comunità di Cusago, Lombardia, è scossa dalla tragica morte di Hamed Mohamed khalid hassan, un giovane operaio di soli 23 ...41esimoparallelo