Non approvano la relazione della figlia 15enne - coppia minacciata di morte dal fidanzato di 21 anni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un ragazzo di 21è stato arrestato e portato in carcere per essere entrato nella casa di una famiglia di Noventa di Piave sfondando gli infissi e per aver minacciato marito e moglie, genitori di una, di tagliar loro la gola con un pezzo di vetro. All'origine del comportamento violento del 21enne ci sarebbe il fatto che lasi sarebbe opposta allatra i due giovani.