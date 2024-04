Macron dice che le armi nucleari di cui la Francia dispone sono “imprescindibili per la difesa Ue”

(Di giovedì 25 aprile 2024) L'arma nucleare, di cui la, è "elemento imprescindibile dellaeuropea per costruire le garanzie di sicurezza": lo ha detto Emmanuel. "Siamo accerchiati e non siamo armati a sufficienza", ha poi aggiunto.

(Adnkronos) – Durante l' Attacco dell' Iran contro Israele la Francia ha '' intercettato droni su richiesta della Giordania''. A dichiararlo il presidente francese Emmanuel Macron intervistato da Bfmtv sull' Attacco di Iran a Israele . Per Macron l’ Iran ...

Emmanuel Macron , presidente della Repubblica francese, ha rilasciato un`intervista a RMC e BFMTV per parlare dei Giochi Olimpici di Parigi 2024,...

