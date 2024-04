Collovati | Scudetto Inter? Ha vinto il gruppo - ma che rammarico la Champions Se apriranno un ciclo… – ESCLUSIVA

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’è campione d’Italia: Fulvioha analizza il trionfo dei nerazzurri, dalloal mercato, le avversarie e il futuro Alle ore 22 e 42 minuti del 22 aprile 2024 l’si è ufficialmente laureata campione d’Italia. Grazie al successo confezionato per 2 reti ad 1 contro i ‘cugini’ del Milan, la scuderia meneghina

Collovati , ex giocatore e opinionista, ha parlato a La Nuova Sardegna del derby tra Inter e Milan che potrebbero dare lo Scudetto ai nerazzurri Collovati , ex giocatore e opinionista, ha parlato a La Nuova Sardegna del derby tra Inter e Milan che ...

Inter celebra la vittoria straordinaria dello scudetto - L'Inter di Simone Inzaghi ha recentemente celebrato la conquista dello scudetto, un risultato straordinario che ha suscitato l'ammirazione di molti. Questo successo è stato attribuito alla grande diri ...informazione

collovati: "Questa è la vittoria di Inzaghi, i dirigenti dell'Inter sanno lavorare bene" - Interpellato da Rai Sport, Fulvio collovati si è soffermato sul capolavoro interista: 'Questa è la vittoria di Simone Inzaghi, i dirigenti dell'Inter sanno lavorare bene, la società sa scegliere i gio ...informazione

INTER - Pavard dopo lo scudetto: "La seconda stella nel derby, punto e basta" - Un trionfo storico per L'inter, che ha battuto il Milan per la sesta volta di fila in tutte le competizioni conquistando lo scudetto della seconda stella contro i rivali rossoneri. Benjamin Pavard, su ...napolimagazine