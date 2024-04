Roma | via libera per N' Dicka - De Rossi lo rivuole in campo quanto prima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024)24 aprile 2024 - Dall'ansia degli attimi immediatamente successivi al malore, alla gioia, quella vera per il viaricevuto oggi. Evan N'potrà tornare a competere a livello agonistico, questa la decisione dello staff della clinica villa Stuart Fifa medical Center. Dopo il riposo assoluto della degenza post ricovero in seguito al malessere patito a Udine, il giocatore ha seguito tutto il processo di accertamenti cardiologici e polmonari necessari per un caso delicato come quello dell'ivoriano. Superati tutti con esito positivo questi accertamenti, è stata confermata l'assenza di patologie cardiache e la guarigione del pneumotorace verificatosi nella partita dello scorso 15 aprile. Lalo ha comunicato nella giornata di ieri tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Ecco ...