Tomb Raider - recensione no spoiler dell’adattamento del popolare videogioco

(Di martedì 23 aprile 2024) La giovane Lara Croft deve ancora trovare il proprio posto nel mondo. Figlia di un ricco avventuriero dato per disperso quando era ancora un’adolescente, è anche erede di quell’immensa fortuna paterna che si rifiuta di accettare, perché farlo vorrebbe dire confermare la morte del genitore, che lei spera invece di ritrovare ancora in vita. Quando infine di decide a firmare il fatidico testamento ed entra in possesso di un oggetto appartenente all’uomo, scopre una stanza segreta nei pressi dellaa e la grande passione del presunto defunto per i misteri. Proprio prima della scomparsa, stava indagando su delle mitiche rovine in un’isola al largo del Giappone, legate a un’antica leggenda. Armata di coraggio e di incoscienza, Lara si imbarca in una missione ricca di incognite e pericoli; giunta a Hong Kong, trova aiuto in un barcaiolo locale, che decide di accompagnarla ...