Spal - missione compiuta La salvezza è matematica

(Di lunedì 22 aprile 2024) Lasupera 2-0 il Pineto e festeggia ladavanti ai 9.500 spettatori dello stadio Mazza. Sotto una pioggia incessante, i biancazzurri trovano le reti della vittoria nel finale, con Zilli e Valentini che vanno a segno sotto la curva Ovest regalando tre punti che significano permanenza in serie C con un turno di anticipo e undicesimo posto in classifica. Il sogno playoff invece è destinato a restare tale, perché il Rimini batte la Virtus Entella di misura e rimane a +4 a 90 minuti dal termine del campionato. Mister Di Carlo si affida alla squadra annunciata alla vigilia, con Peda al centro della difesa con Valentini, Nador preferito a Contiliano in linea mediana, e Petrovic che recupera e affianca Zilli in attacco. L’imponente coreografia realizzata dalla curva Ovest per celebrare i 50 anni di storia del movimento ultras a Ferrara è il ...