Kiev -Orban | Occidente verso invio truppe

(Di domenica 21 aprile 2024) 18.15 "Siamo ad un passo dall'diin Ucraina da parte dell'0ccidente. E' un vortice di guerra che potrebbe spingere l'Europa nel profondo. Bruxelles sta giocando con il fuoco". Così su Facebook il premier ungherese. "Le guerre mondiali non sono mai state chiamate guerre mondiali all' inizio -ha aggiunto- noi ungheresi sappiamo com'è la guerra.Siamo stati coinvolti abbastanza volte.Ora dobbiamo restarne fuori.Non è la nostra guerra.Non Vogliamo la guerra.Ecco perchè dobbiamo lottare per la pace", ovunque.