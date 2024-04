Rai blocca Scurati a Che sarà - spunta il documento interno | “Contratto annullato per motivi editoriali”

(Di sabato 20 aprile 2024) In unRai, una nota contrattuale, pubblicata dal sito de La Repubblica, si apprende che la partecipazione di Antonioa "Che", programma di Serena Bortone nel quale avrebbe dovuto leggere un monologo sul 25 aprile, è stata "annullata pereditoriali".

Antonio Scurati (IG Serena Bortone ) In Rai scoppia il caso Antonio Scurati : la sua partecipazione di questa sera al programma di Rai 3 Che Sarà, condotto da Serena Bortone , è stata annullata.

Corsini (Rai), 'nessuna censura per Scurati' - (ANSA) - ROMA, 20 APR - "Nessuna censura. La partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione Che sarà..., condotta da Serena Bortone, non è mai stata messa in discussione". A dirlo è ...altoadige

Rai blocca la partecipazione di Antonio Scurati a Che Sarà. L'ira della Bortone, scoppia il caso - In Rai scoppia il caso Antonio Scurati: la sua partecipazione di questa sera al programma di Rai 3 Che Sarà, condotto da Serena Bortone, è stata annullata. Lo scrittore sarebbe intervenuto con un mono