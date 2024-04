LIVE Inter-Cagliari Primavera 2-0 | ricomincia la partita!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024) L’oggi alle ore 11 ospita ilal Konami Youth Development Centre. I ragazzi di Cristian Chivu cercano la terza vittoria consecutiva dopo le precedenti con Frosinone e Sassuolo. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-0 48? Stankovic prova il tacco volante su calcio d’angolo. Colpo improbabile che finisce fuori. 12.09LA. L’espulsione di Marcolini ha aiutato enormemente l’, che fino a quel momento aveva creato poco e niente in attacco. Dopo è un dominio incontrastato, culminato nei gol in fila di Sarr e Owusu nel giro di 3 ...