Stray Kids e Charlie Puth annunciano il singolo ‘Lose My Breath’

(Di venerdì 19 aprile 2024) Mentre gli STAY sono in attesa del comeback (che voci di corridoio vogliono per giugno), glihanno annunciato un nuovoin collaborazione con. Il titolo del brano è Lose My Breath e la data di uscita prevista è per il 10 maggio. L’annuncio ha verosimilmente attivato i social del gruppo con modifiche grafiche e anche la pubblicazione di una vera e propria schedule per il lancio del brano. Il che farebbe pensare a uncollegato al comeback, considerando anche che sui social è accompagnato dall’hashtag #Comeback. La promozione di Lose My Breath inizia – come da programma – il 20 aprile con le prime (o prima?) immagini e prevede anche la pubblicazione di sei video prima dell’uscita del ...

