Quando è la Festa della Mamma 2024 in Italia e perché non cade più l’8 maggio

(Di venerdì 19 aprile 2024) Per anni laè stata celebrata l'8, da qualche tempo non è più così ed è stata scelta una data mobile: la seconda domenica dello stesso mese. Quest'anno si festeggia il 12, quali sono le sue origini.

Latina , 27 marzo 2024 – Pubblicate, sull’Albo Pretorio del Comune di Latina , due ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta per sabato 30 marzo 2024, giornata in cui si svolgeranno ... (ilfaroonline)

Pasqua in Pediatria con il Gruppo Polizia Penitenziaria di Fidas - Un gesto di affetto per i bambini ricoverati. Il Gruppo Polizia Penitenziaria di Fidas Vicenza porta la Pasqua in Pediatria al San Bortolo.vicenzareport

I Finley annunciano uno show unico: per la prima volta in concerto al Forum di Assago - MILANO - I Finley, band che ha fatto la storia del pop punk in Italia, tornano a esibirsi live con uno show evento: TUTTO È POSSIBILE AL FORUM. L'appuntamento è per mercoledì 16 ottobre 2024 al Forum ...giornaledipuglia