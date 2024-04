Pontecagnano - in fiamme discarica dell’ex discoteca Camino Real

(Di venerdì 19 aprile 2024) Momenti di tensione nel territorio di: ancora una volta inlaa cielo aperto nell’areasul litorale di. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Salerno sono intervenuti con un’autopompa più un’autobotte per domare lecon l’utilizzo di estinguente schiumogeno. Sporco lavoro per i Caschi Rossi a causa della quantità e varietà dei materiali accumulati. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Segui ZON.IT su Google News.

