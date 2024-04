Europee | leghista Minardo nel misto Camera con Udc Cesa - scouting verso Fi e Azione**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Lo scudocrociato da questa mattina ha raddoppiato la sua componente nel gruppodella. Passando infatti con i centristi, il deputato siciliano della Lega, Ninosi è unito al segretario dell'Udc, Lorenzo, per poter dare vita al mini-gruppo, che formalizza l'intesa tra Salvini e i centristi, in attesa di un terzo membro. Mission: liste federate al sud per le europee, ma soprattutto un'alleanza che guardi anche oltre il voto di giugno. La compagine, dopo il 'prestito', a quanto risulta cerca altri partner, ma per ora si esclude che nuovi innesti possano arrivare ancora dai salviniani. A quanto si apprende si starebbe puntando a una decina di adesioni. Rumors danno trattative aperte soprattutto con Forza Italia e anche con i calendiani, che ...