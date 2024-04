Gli oggetti di design da cui possono rinascere le città ucraine

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’oggetto più simbolico è la panchina creata dalle macerie di un asilo all’interno di un villaggio liberato nell’autunno del 2023 nella regione di Donetsk, che evoca il peso insostenibile della guerra. E lo stesso vale per i prototipi di una scuola portatile a forma di fisarmonica (che permette ai bambini di studiare ovunque si trovino) e il caricabatterie mobile per computer o telefoni ricavato da un contenitore per le munizioni. L’esposizione Emergencyè approdata alla Fabbrica del Vapore per il Fuorisalone dellaweek per parlare dell’invasione russa in Ucraina attraverso il, che fa di necessità virtù o meglio di sopravvivenza. Si tratta di un lungo progetto realizzato fra l’Italia e l’Ucraina grazie al lavoro dei professori e degli studenti del Lviv Polytechnic National University e il...