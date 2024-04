Consar - sogno svanito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Yuasa Grottazzolina 3Ravenna 2 (25-20, 15-25, 25-23, 19-25, 15-10) GROTTAZZOLINA: Fedrizzi 16, Canella 7, Nielsen 26, Cattaneo 4, Mattei 8, Marchiani; Marchisio (L1); Vecchi, Mitkov; ne: Cubito, Lusetti, Ferraguti, Romiti, Foresi (L2). All. Ortenzi.RAVENNA: Raptis 11, Bartolucci 10, Russo 3, Orioli 22, Mengozzi 5, Bovolenta 27; Goi (L1); Mancini, Benavidez; ne: Feri Arasomwan, Grottoli, Menichini, Chiella (L2). All. Bonitta. Arbitri: Venturi e Scotti. Note – Durata set: 26’, 26’, 32’, 26’, 19’ per un totale di 2h 09’. Ravenna: bs 26, bv 6, muri 9, errori 8; Grottazzolina: bs 11, bv 10, muri 10, errori 10. Spettatori 1.000, Tutto Esaurito. Mvp Marchisio. Finisce nel frastuono del PalaGrotta una stagione dellache va comunque considerata fra le più esaltanti e divertenti degli ultimi anni, in ...