Cat Quest 3 | Nuovo Gameplay Trailer dall’Indie World di Nintendo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Durante l’attesoIndieShowcase di oggi, The Gentlebros e Kepler Interactive hanno annunciato un’eccezionale notizia per gli amanti dei giochi di ruolo d’azione: CatIII, il celebre gioco open-in 2,5D, farà il suo debutto suSwitch l’8 agosto 2024. Ma le sorprese non finiscono qui: CatIII sarà disponibile anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series XS e PC (tramite Steam) lo stesso giorno. Una data che risuonerà nel cuore degli appassionati di felini di tutto il mondo, poiché coincide con la giornata internazionale del gatto. Uscita,e dettagli per Cat3 Nelle infinite acque dei Gattaibi, i tesori e i pericoli si celano dietro ogni onda, pronti ad accogliere gli aspiranti ...