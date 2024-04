Sugli spalti Sfida al Curi con l’Arezzo Oggi inizia la prevendita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Prenderà il vialadei tagliandi per l’ultimo match in casa della stagione regolare. Il Perugia fa sapere che a partire dapomeriggio alle 16 inizierà la vendita, in modalità online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone, dei biglietti per la gara Perugia-Arezzo, in programma domenica alle 16,30 allo stadio “”. Per chi acquista il tagliando in modalità online è obbligatoria la Grifo Card. La biglietteria dello stadio biancorosso aprirà i battenti solo venerdì (presentarsi muniti di carta di identità, non è possibile acquistare con tessera sanitaria). Venerdì e sabato il botteghino sarà aperto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19. Mentre domenica (giorno gara) dalle 10 alle 14,30 con orario continuato (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare ...