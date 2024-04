Ciao Matti | il messaggio di Gianluca Mancini

(Di mercoledì 17 aprile 2024) MONTOPOLI Tra le centinaia di messaggi di cordoglio e di ricordo dia Giani, il ventiseienne calciatore del Castelfiorentino morto dopo aver avuto un attacco cardiaco durante la partita trta Lanciotto Campi e Castelfiorentino, la sua squadra, c’è anche quello di, vicecapitano e difensore della Roma e tra i pilastri della nazionale azzurra., come noto, è di Montopoli. E San Romano è frazione di Montopoli per la maggior parte del suo territorio e per una parte di San Miniato, comune dove abita la famiglia dia. La conoscenza tra Giani erisale a quando i due erano bambini, sempre nel segno del calcio. E ora c’è anche un legame familiare molto forte tra le due famiglie visto che Elia, fratello dia, è fidanzato con la ...

