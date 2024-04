‘Ndrangheta | pm | ‘rapporti opachi’ per locali sequestrati al mercato di Milano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 apr. (Adnkronos) – Il sequestro preventivo d’urgenza, firmato dalla sostituta procuratrice diSilvia Bonardi, provvedimento legato all’inchiesta che ha portato a 14 arresti di persone ritenute legate alla’ (cosca Piromalli), riguarda quattro società operanti all’interno delcomunale Isola, in piazzale Lagosta. Si tratta de La Piscarius srl, La Masseria srl, Piscarius srl e Masseria srl – la pizzeria Granum, l’alimentari Masseria, la pescheria Piscarius e il ‘Beats bar’ in via Pietro Borsieri – riconducibili ad Agostino Cappellaccio (arrestato) ritenuto il “referente a” di Girolamo Piromalli, detto ‘Mommino’, dell’omonima cosca calabrese di Gioia Tauro. Nei confronti delle quattro società – la tendenza a conferire nomi estremamente simili ha “l’evidente fine ...