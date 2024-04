SalinaDocFest 2024 dal 12 al 15 settembre a Salina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024)18a edizione Isola di, 12 / 15Un festival in continuo movimento, che si appresta a diventare maggiorenne, dal 12 al 15, con una anteprima l’11. La Libertà e Come essere liberi? I temi portanti della diciottesima edizione, anche nello spettacolo di Giovanni Calcagno, Il Polifemo innamorato. La proiezione in anteprima regionale e premiazione di Kripton, di Francesco Munzi. La trasformazione dell’Associazione in Fondazione. La partecipazione agli Stati generali del Cinema a Siracusa, il 14 aprile. Anche ilparteciperà agli Stati generali del Cinema, in corso, con appuntamenti istituzionali e formativi, al Castello di ...