Ultime Notizie Roma del 12-04-2024 ore 14 | 10

(Di venerdì 12 aprile 2024)Daily News radio giornale ritrovati in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato recuperato il corpo dell’ultima lavoratore disperso nell’esplosione della centrale idroelettrica di Barge al Lago di Suviana in provincia di Bologna non è stato ancora ufficialmente identificato mancava l’appello il sessantottenne napoletano Vincenzo Garzillo il bilancio di 7 morti accertati tre minorenni sono stati arrestati nella Germania occidentale perché sospettate di pianificare un attacco islamista lo riferisce la procura di Dusseldorf spiegando che i tre i due ragazzi una ragazza tra i 15 e i sedici anni della renania settentrionale Westfalia sono fortemente sospettate di pianificare un attacco terroristico di matrice islamica i tre avrebbero ammesso di essere pronti a commettere l’attacco recita un comunicato della procura di Dusseldorf morta a ...