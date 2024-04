Salerno | taglio del nastro per il Largo Orazio Boccia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il Comune diintitola alla memoria dell’imprenditore, scomparso a gennaio del 2023, ildella zona industriale tra via Webber e via Tiberio Claudio Felice. A poca distanza dalle Arti Grafiche, l’azienda che ha fondato e ha poi reso grande. A scoprire la targa, insieme ai figli Enzo e Maurizio, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di, Vincenzo Napoli. “Sono qui come amico di”, dice De Luca. “La sua è una grande storia. Di un combattente, di un figlio del popolo. Uno che non ha mai dimenticato le sue origini. Lo ricordo quando Enzo divenne presidente di Confindustria e a stento tratteneva le lacrime. È stato sempre legato con cuore e anima alla nostra città. L’ultimo...

