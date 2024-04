J K Rowling si scaglia contro Daniel Radcliffe ed Emma Watson per aver difeso i diritti dei trans

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di venerdì 12 aprile 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione La famigerata autrice di Harry Potter, J.K., continua ad essere al centro di una polemica che coinvolge le sue opinioni sulla comunitàgender. Le sue recenti dichiarazioni hanno messo in discussione il rapporto con due delle stelle principali della saga,ed. Tutto è iniziato quandoha condiviso una revisione delle prove mediche riguardanti l’assistenza sanitaria per i minori inizione. Rihanna si è esibita al matrimonio del ...