Catania | il dolore per Stefano Coco | l’ultimo post e la tragica beffa del destino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024fa venire i brividi.piangeva la morte di Gaetano Flamingo, il 29enne di Acireale vittima di un incidente mortale in provincia di, sulla statale 114 che collega Acitrezza con Aci Castello. E oggiè devastata daldei numerosissimi amici e conoscenti del noto esercente, vittima anch’egli di un incidente stradale. “Che voi siate maledetti quando attraversate la doppia riga, questo ragazzo c’è rimasto e quello sul rettifilo a viale Kennedy se l’è vista brutta come si evince dalla foto”, denunciava. “Quando entrate al Porto, quando tagliate il lungomare, vi devono venire le emorroidi come minimo speriamo, anche se siete addetti ai lavori, anche se avete l’auto di servizio perché essa non ...