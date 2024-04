Il grande sogno di Matteo | ragazzo autistico | “Mi piacerebbe lavorare e avere tanti amici”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Livorno, 3 aprile 2024 – “Vorrei che la luce blu fosse sempre accesa, tutto l’anno. Non solo il 2 Aprile, giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo". Claudia L., mamma coraggiosa di quelle che ogni mattina si alza e pensa "Cosa farò fare oggi a mio figlio?".S., 20 anni, èe, da quando ha terminato le scuole superiori, sta a casa, con la sua famiglia. "Accendere la luce blu è importante – dice mamma Claudia – perché serve a far conoscere cosa è l’autismo, e per far capire che ci sono famiglie, con ragazzi grandi, che sono lasciate sole. Dopo i 18 anni c’è un vuoto". Un vuoto che mamma Claudia cerca di colmare con l’aiuto dell’Associazione Autismo: "Dovrebbe partire a breve un progetto con la Asl, per garantire aun tutoraggio in modo che possa fare qualche ora di lavoro, non retribuito, ma che è ...