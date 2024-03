La Figc indaga sul caso razzismo Acerbi e Juan Jesus in Procura Il difensore non cambia versione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) LaFederale ha ascoltato i protagonisti del. Solo i due calciatori, nessun altro, come ha deciso iltore Giuseppe Chiné. Esclusa quindi la possibilità che in udienza potessero andare anche altri giocatori del Napoli o dell’Inter, in campo domenica scorsa nella sfida di campionato finita poi 1-1. Nemmeno l’arbitro La Penna è stato chiamato a testimoniare davanti alla: quel che aveva da riferire lo ha scritto nel referto di fine partita, ovvero le parole diche afferma di essere stato apostrofato con un termine razzista. Accusa che ildel Napoli ha ribadito a Chiné. Aveva già sottolineato la suadei fatti in un post pubblicato ...