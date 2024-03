Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024)DEL 4 MARZOORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’A1-NAPOLI, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI VERSO, SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO. IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE E SI SONO FORMATE CODE DI CIRCA 1 KM. RESTANDO SULL’A1 SONO INVECE ALCUNI LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE TRA GUIDONIA MONTECELIO E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONENORD VERSO FIRENZE. ATTIVO UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA. ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST. ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA ...