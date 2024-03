Napoli Raspadori | vedi la Juve e poi segni | è la sua vittima preferita

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024), quello didi ieri sera è la quarta rete contro la: i bianconeri sono la suain Serie A Giacomocon la sua rete, in cui anticipa tutta la difesa bianconera sulla ribattuta del rigore di Osimhen, regala la vittoria al. Come lo scorso aprile una sua rete ha deciso la sfida contro la. I bianconeri ora, come riportato da la Gazzetta dello Sport, sono diventati la suain Serie A. Oltre alle due reti con la maglia Azzurra,era andato a segno per due volte contro laai tempi del Sassuolo: uno nella stagione 2020/21 e uno nel 2021/22. Una vittoria che può diventare importante per il ...