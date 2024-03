Libri per bambini e ragazzi | AIE | “Giro d’affari cresciuto del 2 | 1% nel 2023”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 4 marzo 2024) Verso Italia Ospite d’Onore 2024 Fiera del Libro di Francoforte – Cipolletta (AIE): “Un diritto di traduzione ogni tre venduto all’estero riguardaper” Nelin Italia il mercato deiperdel 2,1% rispetto all’anno precedente, con vendite a prezzo di copertina pari a 291,6 milioni di euro (di cui 273,9 milioni di euro discritti e illustrati e 17,8 milioni di euro di fumetti per under 14). È il 18% di quanto hanno speso gli italiani nelle librerie fisiche e online per l’acquisto dil’anno scorso, esclusa la scolastica e le vendite nella grande distribuzione. In termini di copie, si tratta di 23,5 milioni di...