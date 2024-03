Imballaggi | verso una deroga per la plastica Gava | Difendiamo il 30% del nostro Pil

TQ Braille, il Qr Code che “legge” le confezioni a ciechi e ipovedenti. L’idea di un’azienda torinese: MILANO – Un uovo di Colombo, che promette di semplificare e migliorare la vita a due milioni di ciechi o ipovedenti italiani, leggendo le informazioni scritte su confezioni e Imballaggi tramite la ...repubblica

Gli Imballaggi e il primato italiano. Cosa dice il rapporto Anci-Conai: A larga maggioranza, a novembre 2023, approvò una serie di emendamenti che riequilibravano gli obiettivi di riutilizzo e le restrizioni su alcuni Imballaggi e puntavano, come ebbe a commentare il ...formiche

Imballaggi per la carne dagli scarti della birra: Imballaggi per alimenti, soprattutto per la carne, dallo scarto di lavorazione della birra. I ricercatori dell'Empa, laboratorio svizzero di ricerca e test sui materiali (in particolare lignei) legato ...italiaoggi