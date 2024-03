Attacco hacker a Epic Games | il gruppo Mogilevich stava solo bluffando

(Di lunedì 4 marzo 2024) Unransomware aè diventato un caso curioso per le dinamiche che lo hanno definito. Si tratta, infatti, di un doppio gioco molto particolare e intricato. Qualche giorno fa, prima della fine di febbraio, ildiaveva annunciato di aver rubato circa 200 GB di data da. I contenuti trafugati comprendevano email, password, nomi e cognomi e informazioni di pagamento di dipendenti e utenti della compagnia.era intervenuta subito per tranquillizzare tutti, sostenendo che non c’era alcuna prova che il furto di dati fosse realmente avvenuto.non era entrato in contatto cone non aveva fornito ...

Italia quinta al mondo per attacchi: Crescono gli attacchi ransomware in Italia, ossia le incursioni degli hacker che si introducono fraudolentemente nelle reti aziendali, attraverso la diffusione di software malevoli, per prendere in os ...italiaoggi

L’IA rimodellerà il panorama italiano della cybersecurity nel 2024: 3. L’IA abbasserà la barriera d’ingresso per gli attacchi dannosi al firmware e all’hardware I progressi nelle tecnologie di sicurezza informatica renderanno più difficile per gli hacker accedere ai ...bitmat

Check Point: i messaggi vocali come esca per acquisire le credenziali: Un falso messaggio vocale come esca per acquisire le credenziali. È quanto emerge dallo studio di Jeremy Fuchs, analista di Check Point. Gli hacker provano di tutto per indurre le persone ...ilmattino