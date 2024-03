AEW | Il più classico dei “tra i due litiganti | il terzo gode” | protagonista Samoa Joe

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 4 marzo 2024) In virtù del ranking AEW, reintrodotto negli ultimi mesi,Joe questa notte si è trovato sul ring con ben due sfidanti, Adam Page e Swerve Strickland in un triple threat match in cui avrebbe potuto perdere il titolo anche senza essere schienato o sottomesso. La tensione tra i tre è salita nelle ultime settimane, con i due sfidanti che sono ai ferri corti ormai da mesi e anche di fronte ad un obiettivo importante come il titolo mondiale non sono riusciti a mettere da parte il loro odio. Page contro gli arbitri È stato un triple threat match di alto livello come prevedibile alla vigilia visto il livello degli atleti sul ring. I tre si sono alternati nel controllo del match, scambiandosi diverse mosse alternate a momenti di riposo fuori ring. Nonostante l’odio lampante che scorre tra i due, Strickland e Page hanno trovato un attimo per collaborare ...