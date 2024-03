Balvano 1944 | strage sul treno | oltre seicento morti Una tragedia dimenticata su cui ora fa luce un libro-inchiesta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 2 marzo 2024) Il 3 marzo, in Lucania, ebbe luogo la più graveferroviaria della storia. Più di 600 persone morirono, avvelenate dal monossido di carbonio prodotto da due locomotive a vapore che trainavano il8017: unmerci che non avrebbe dovuto aver passeggeri a bordo. L’incredibile incidente poteva aver luogo solo nel: solo in quell’anno, uomini, donne e ragazzi dalle aree campane davano letteralmente l’assalto a qualunque cosa si muovesse sui binari in direzione Lucania e Puglia. E lo facevano per fame. La linea Battipaglia-Potenza-Metaponto nelcostituiva l’unico collegamento ferroviario utilizzabile tra Tirreno e Ionio e Adriatico ed era gestita dagli Alleati, utilizzando il personale italiano. In galleria per cinque ore Il ...