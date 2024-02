Via libera del Parlamento europeo alle patenti ai minorenni Le critiche | “Affronto a ciò che sappiamo sui rischi per la sicurezza stradale”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) È stato dato il viadalriforme sulle. Si tratta – come si legge nel comunicato stampa del– di misure per “contribuire a migliorare lae sostenere le transizioni verde e digitale dell’UE”. Dunque leonline, le autovalutazione di idoneità e le regole sui neo patentati sono alcune delle modifiche all’interno del progetto, approvato con 339 voti favorevoli, 240 contrari e 37 astensioni. Tra le novità, quella più insolita riguarda “consentire ai 18enni di ottenere una patente per guidare un camion o un autobus con un massimo di 16 passeggeri, a condizione che siano in possesso di un certificato di idoneità professionale”, con l’obiettivo di “mitigare la carenza ...

Siccità, si va verso la richiesta dello stato di calamità per gli agrumi: È arrivato il via libera alle procedure per il riconoscimento della calamità da siccità per il comparto degli agrumi in Puglia. Lo afferma in una nota Coldiretti Puglia, dopo l'incontro fra ...quotidianodipuglia

Sci, Coppa del Mondo femminile: via libera della Fis alle gare di Aare, ritorna la Shiffrin: Dopo l'esito positivo del controllo neve, la Fis ha dato via libera alle gare di coppa del mondo donne di Aare, in Svezia. Si tratta di uno slalom gigante e di uno speciale in programma il 9 e 10 ...napolimagazine

Ue, più tutele per IGP e DOP: Via libera del parlamento europeo al nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche. Cibi, vini, bevande con più di 15 gradi alcolici la cui produzione è espressione di un legame con il territorio ...tgcom24.mediaset