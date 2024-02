Grande Fratello 2024 | Simona Tagli legge i tarocchi a Perla e Alessio | Video Mediaset

(Di giovedì 29 febbraio 2024)sul futuro della storia con Mirko. Poco dopo tocca adle carte aalalparla della suapassione per le carte. «Faccio una domanda e mi dò una risposta» dice la showgirl che poi viene chiamata da Alfonso Signorini are le carte aVatiero. Come andrà la storia d’amore trae ...

Perla e Mirko in crisi al Grande Fratello 2024 ? I due si confrontano a distanza tra dubbi, paure ed insicurezze . cosa sta succedendo? Perla e Mirko in crisi ... (superguidatv)

Simona Tagli - Grande Fratello Quarantesima puntata per il Grande Fratello . Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per ... (davidemaggio)

Alessio Falsone parla del rapporto con il padre al Grande Fratello 2024 . Poco dopo riabbraccia papà Domenico in mistery room. Grande Fratello , Alessio ... (superguidatv)

Grande Fratello, botta e risposta tra Signorini e Mirko: "Non faccio queste cafonate": Perla ci tiene a mettere subito le cose in chiaro: "Alfonso, io Mirko l'ho amato anche nella settimana in cui ho sofferto tantissimo. L’ho amato anche quando Greta è entrata qui”. Mirko interviene: ...today

Grande Fratello 2023-2024, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 febbraio: Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2023-2024 Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset ...tpi

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi geloso di Anita Olivieri La confessione: Grande Fratello, la situazione tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sta leggermente sfuggendo di mano. Giuseppe si è allontanato dalla sua amica del cuore e il motivo sembrerebbe essere proprio il ...ilmattino