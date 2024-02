Litiga con Briatore e canta Bella ciao Il primo giorno di Ale da governatrice

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L'esordio della vincitrice in Sardegna. Todde lega la vittoria alle cariche della polizia: "Abbiamo risposto con le matite". E a Mr. Billionaire: "Non verrà più in Sardegna? Pazienza"

Pescara, Litiga con la moglie poi aggredisce i finanzieri: arrestato: Già la lite tra loro era furibonda. Marito e moglie in quella che doveva teoricamente essere una domenica tranquilla al porto turistico di Pescara, se ne stavano dicendo di ogni tipo e ...ilmessaggero

Magalli: «Ho insegnato a Fiorello come fare l’animatore. Quegli spettacolini in collegio con Verdone e De Sica»: Lei ha fama di cattivo. «Io Mai stato in vita mia. Guardì dice che per una battuta venderei mia madre. Però non ho mai Litigato con nessuno, a parte l’innominabile». «Ho cominciato da vigile semplice ...roma.corriere

La zona di interesse è un’opera d’arte che parla di noi più di quanto vorremmo: Prevedibilmente ordinata. Con un ampio giardino dove c’è anche una piscina, qualche alveare, una serra dove spesso i bambini si chiudono dopo aver Litigato imitando con un sibilo il rumore debole del ...vogue