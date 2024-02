Femminicidio di Lucca L’ultimo incontro trappola | Vieni | ti do tremila euro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Unatroce e premeditato quello che lunedì pomeriggio ha scosso il paese di Fornaci di Barga. Squallido nelle modalità, nelle premesse e anche nei tentativi postumi di giustificazione da parte dell’assassino. Un copione già visto, purtroppo. Di certo c’è però che l’ennesima vittima di un’atroce violenza omicida maschile è caduta in unamortale. Il marito l’ha infatti attirata a quell’con la scusa di portarle una somma di denaro, 3.000in contanti. L’ha ammesso lui stesso nell’interrogatorio fiume reso davanti al pm Paola Rizzo, dopo essersi consegnato ai carabinieri di Castelnuovo Garfagnana. Maria Batista Ferreira, la 51enne di origine brasiliana uccisa lunedì pomeriggio dal marito Vittorio Pescaglini, 56enne addetto di una cooperativa di facchinaggio e trasporto rifiuti, si è ...

